Via della seta Conte in Cina: a Pechino per riprendere dialogo fruttuoso. Xi promette apertura e trasparenza

Appena arrivato a Pechino dove in questi giorni si svolge il secondo #BeltAndRoadForum. La mia visita in Cina sarà anche l'occasione per riprendere il fruttuoso dialogo avviato a Roma con il Presidente Xi Jinping sui numerosi temi di comune interesse #BeltAndRoad #BRF2019 pic.twitter.com/Mq0clRjsho — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 26 aprile 2019

"Appena arrivato a Pechino dove in questi giorni si svolge il secondo #BeltAndRoadForum. La mia visita in Cina sarà anche l'occasione per riprendere il fruttuoso dialogo avviato a Roma con il Presidente Xi Jinping sui numerosi temi di comune interesse". Lo scrive con un tweet il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.L'iniziativa Belt and Road, la nuova Via della Seta, per la connessione infrastrutturale di Asia, Europa e Africa "non è un club esclusivo" e sarà di beneficio "a tutti i partecipanti" con "trasparenza e sostenibilità". Cosi' il presidente cinese, Xi Jinping, ha presentato l'ambizioso progetto all'apertura a Pechino del secondo Belt and Road Forum dedicato all'iniziativa da lui stesso lanciato nel 2013, a cui partecipano, tra gli altri, anche il presidente russo, Vladimir Putin, e il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, atterrato a Pechino a poche settimane dall'adesione italiana al maxi-progetto.L'iniziativa - ha spiegato il capo di Stato cinese - creerà "nuovi spazi" per la crescita economica globale. "Ogni cosa deve essere fatta in modo trasparente e dovremo avere zero tolleranza per la corruzione", ha aggiunto. In un discorso più breve di quello con cui ha inaugurato il primo Belt and Road Forum del 2017, Xi ha più volte citato proverbi e filosofi cinesi dell'antichità, e ha pronunciato meno proposte concrete, focalizzandosi, invece, sulle riforme e aperture della Cina e sulle rassicurazioni ai partner globali rispetto all'iniziativa. La Cina, ha detto, non svaluterà lo yuan, ma manterrà stabile la sua valuta e non ricorrerà a pratiche che potrebbero mettere in difficoltà i Paesi partner.