Visita ufficiale Conte in Vietnam: rafforzeremo il partenariato economico con Hanoi Il premier: lavoriamo a finalizzare intesa Ue-Asean al più presto. Il primo ministro vietnamita Phuc: puntiamo a scambi da 6 miliardi di dollari nel 2020

Condividi

"Con il Vietnam intendiamo incrementare le relazioni attraverso una fitta agenda di iniziative. Il Vietnam è un mercato sempre più importante per l'Italia perché grazie alla vivace crescita economica, parliamo di un Pil che si aggira intorno al 7% in questi anni, è oggi il nostro primo partner commerciale nel sud-est asiatico". Lo ha detto ad Hanoi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il primo ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc."Le nostre esportazioni verso questo mercato sono cresciute, hanno raggiunto la doppia cifra negli ultimi due anni e siamo ormai al secondo posto tra i fornitori europei di questo paese – ha aggiunto Conte -. Molte nostre aziende hanno effettuato investimenti di successo di cui sono ampiamente soddisfatte e molte altre guardano con crescente interesse a questo mercato anche come base commerciale in vista di un'espansione nel quadrante del sud est asiatico"."Le relazioni tra Ue e Asean e le prospettive di sviluppo della connettività tra Asia e Europa e i cambiamenti climatici sono stati al centro del nostro incontro. L'Italia opera per rafforzare sempre più le relazioni tra Ue e Asean e quindi anche il Vietnam, sulla base delle intese siglate e il nostro impegno è, proprio per questo, lavorare per superare le residue questioni e finalizzare questo sforzo", dice poi Conte. Anche dal primo ministro vietnamita è arrivato l'auspicio che sia "ratificato al più presto l'accordo di libero commercio tra Ue e Vietnam"."La visita di Conte segna un passo di sviluppo importante nelle relazioni tra i due Paesi, tra i quali sussiste un rapporto cordiale e di lunga amicizia. E' stato un incontro franco e proficuo, siamo felici di appurare che il rapporto cordiale e di cooperazione si è sviluppato in moltissimi campi, soprattutto da quando nel 2013 Italia e Vietnam sono diventati partner strategici". Lo afferma Nguyen Xuan Phuc nelle dichiarazioni congiunte con il premier Giuseppe Conte al termine del bilaterale ad Hanoi. "Abbiamo concordato di intensificare i nostri rapporti a tutti i livelli. Abbiamo concordato di dare impulso ai nostri rapporti. Siamo molto contenti dei risultati degli scambi commerciali tra i due Paesi ma questi non sono ancora paragonabili al grado delle nostre relazioni", spiega Phuc sottolineando come l'obiettivo di Italia e Vietnam è "raggiungere un interscambio di 6 miliardi di dollari nel 2020", con particolare attenzione a meccanica, infrastrutture, energia, petrolchimico, lavorazione del legno".