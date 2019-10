Servizi d'informazione Conte: "Inconcepibile intelligence fuori dal controllo delle Camere e del governo" Il presidente del Consiglio al giuramento dei neo-assunti al Dis: l'intelligence è patrimonio del Paese: unisce, non divide. L'interesse nazionale è il perno della sua azione

L'intelligence "è il presidio della democrazia, non essendo concepibile che si muova al di fuori del controllo parlamentare e dei compiti che il Governo le assegna". Lo dice Giuseppe Conte alla cerimonia per il giuramento dei neo assunti nei servizi d'informazione, sottolineando che "l'interesse nazionale è il perno dell'azione" degli 007."L'intelligence è un patrimonio dell'intera Nazione, una comunità di valorosi professionisti che, garantendo la sicurezza del Paese, protegge quella sfera di interessi nazionali che unisce e non divide, nella quale tutti i cittadini italiani si riconoscono e debbono potersi riconoscere", sottolinea il presidente del Consiglio alla cerimonia per il giuramento nella sede del Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica."L'ancoraggio alla comunità euroatlantica e a un multilateralismo avveduto, aggiornato e realmente efficiente rappresentano per il nostro Paese un punto di riferimento imprescindibile della proiezione internazionale, come pure strumento migliore per far sì che le logiche cooperative si impongano e prevalgano su quelle competitive", aggiunge Conte.