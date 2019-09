New York Conte: intervenire radicalmente contro l'evasione fiscale, chiedo un patto agli italiani onesti Il presidente del Consiglio a margine dell'Assemblea Onu a Palazzo di Vetro: inserire la tutela dell'ambiente nella Costituzione

"Il vero problema nostro, endemico, è l'evasione, noi oggi in Italia paghiamo tutti di più perché molti non pagano. Mi sto convincendo che bisogna intervenire radicalmente come mai è stato fatto in passato in questa direzione, stiamo pensando a un provvedimento complessivo come mai è stato fatto in passato". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando alla stampa a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite."Se riterremo percorribile questa misura - aggiunge Conte - chiedo un patto con tutti gli italiani, con tutti i cittadini onesti per accettare una misura nuova, questa sorpresa, perché il patto sarà che pagheremo tutti meno"."Non vi annuncio nulla, ci stiamo lavorando. Non ci sono misure già adottate, stiamo facendo simulazioni", ha affermato il premier spiegando che c'e' "una convinzione che sta diventando in me profonda". "Se vogliamo una svolta radicale non possiamo introdurre misure palliative", ha osservato."Dobbiamo inserire nella nostra Costituzione la tutela dell'ambiente, della biodiversità, dello sviluppo sostenibile. Questo è un cambio radicale" per il clima, ha poi detto il premier Giuseppe Conte a New York.Le critiche di Matteo Salvini sull'accordo raggiunto ieri a Malta? "In passato tenevamo delle persone in mare per alcune settimane", poi arrivava l'accordo sulla redistribuzione "grazie alle telefonate mie e del ministro degli Esteri, Moavero", spiega Conte. "Ritenere che" l'accordo raggiunto a Malta non sia un passo avanti "mi sembra una cosa non sostenibile".