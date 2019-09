Incontro a Palazzo Chigi Migranti, Conte: l'Ue volti pagina, ma basta con la propaganda antieuropea Macron: penalizzare chi non partecipa a ridistribuzione

L'incontro di Conte e Macron

"Sono molto lieto di ricevere il presidente Macron, nel primo incontro bilaterale con un leader europeo dopo la formazione del nuovo governo. Sono storici i legami e i comuni valori che legano i nostri Paesi, sono alla base di un dialogo fondato sul rispetto e orientato alle soluzioni, come si conviene a due paesi fondatori dell'Ue".Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, pur riconoscendo che "possono anche emergere opinioni a volte non coincidenti", durante l'incontro con la stampa insieme al presidente Emmanuel Macron. "I migranti e la governance europea sono stati i temi al centro dei colloqui con il presidente Macron", ha spiegato Conte.In tema di migrazioni Italia e Francia hanno condiviso la necessità di "rafforzare la nostra collaborazione con i Paesi di origine, di transito. E questo riguarda la più ampia attenzione verso il continente africano. Dobbiamo promuovere un modello di partenariato con il continente africano, un partenariato che consenta di sviluppare le enormi potenzialità", ha affermato Conte, al termine del bilaterale con Macron a Palazzo Chigi."Dobbiamo far uscire il tema dei migranti dalla propaganda, anche antieuropea. L'Italia non si presta ad abbassare la guardia contro il traffico di vite umane, contro l'immigrazione clandestina. Abbiamo la necessità di gestire il fenomeno in modo pratico, concreto". E poi: "E' essenziale per l'Europa voltare pagina in direzione di una gestione strutturale e non emergenziale. L'Italia lo ha sempre chiesto con coerenza", ha aggiunto Conte.Nell'obiettivo di "completare e rilanciare il lavoro di revisione completa che riguarda l'asilo in Europa", il presidente francese Emmanuel Macron si è detto "determinato e pieno di volontà" di lavorare "accanto" al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Credo che possiamo difendere una posizione comune con la nuova Commissione Ue, perché tutti i paesi partecipino, in un modo o nell'altro, alla solidarietà europea oppure vengano penalizzati finanziariamente"."Tra pochi giorni" si incontreranno i ministri degli Esteri francese e italiano, Jean-Yves Le Drian e Luigi Di Maio. I due, ha continuato Macron, "amplieranno il dibattito con altri colleghi europei, con quello di Malta e ad altri colleghi e ci sarà un vertice proprio a Malta che permetterà di continuare il lavoro iniziato a Parigi. Libia Francia e Italia affermano di lavorare allo stesso obiettivo: "La stabilizzazione della Libia".Il presidente francese Macron ha poi voluto rendere "omaggio" al lavoro di Mario Draghi, che lascia la presidenza della Bce. "Le sue ultime decisioni sono state adottate con molta capacità di visione e molto coraggio", ha detto il presidente francese al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte. "Lo dico con forza - ha sottolineato - anche se qualcuno non vuole sentirlo. Draghi ha ragione, la politica monetaria dal 2012 ha fatto il massimo per evitare il peggio".