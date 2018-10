Consiglio dei Ministri e manovra Conte: ok a dl Fisco in via definitiva, c'è accordo. No a scudi di sorta all'estero Intesa al Cdm. Lo scontro fino a poche ore prima della riunione.

Condividi

"Mi ero riservato una lettura del dl fiscale per verificare i dubbi di natura tecnica e politica. Abbiamo approvato il dl fiscale nella sua stesura definitiva". Così il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm. "Vengono ribadite le coordinate originarie", aggiunge. "Non ci interessa dare scudi per capitali all'estero, e abbiamo eliminato delle cause di impunibilità". Ha detto il premier."A scanso di equivoci abbiamo anche valutato che tutto sommato poteva prestarsi a equivoci qualche causa di non punibilità, che avrebbe consentito di stimolare contribuenti ad aderire ma avrebbe dato un segnale di fraintendimento, quindi non ci sarà nessuna causa di non punibilità". Ha precisato Conte."Finalmente si chiudono due o tregiorni surreali, nessuno aveva intenzione di scudare, condonareregalare, non tutto il male vien per nuocere, tutto è bene quelche finisce bene". Così il vicepremier Matteo Salvini al terminedel Cdm. C'è l'accordo "per recuperare quello che c'era nelcontratto e non aveva trovato spazio, il saldo e stralcio dellecartelle di Equitalia, per le persone che versano in difficoltàeconomiche. Chiudiamo questa settimana con serenità fiduciacompattezza e con questo impegno, e qua ci sono tre uomini diparola".La riunione del Consiglio dei Ministri, inizialmente prevista per le 13, è iniziata poco dopo le 15 ed è stata preceduta da un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Durante l'incontro si è parlato dell'ipotesi di stralciare dal decreto qualsiasi forma di scudo penale per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio e la sanatoria per gli immobili e i conti correnti detenuti all'estero, ovvero la mini voluntary. Ma c'è stato anche un "chiarimento politico" più ampio, che ha riguardato anche gli emendamenti che il M5s ha presentato al decretol sicurezza."Togliamo di mezzo il condono per gli evasori e lasciamo la pace fiscale – ha detto Di Maio prima del Cdm - . Chiariremo la questione del condono e della pace fiscale, daremo due copie a Salvini così non si sbaglia, anche perché la smettesse con questa storia della panna montata, non la buttasse in caciara...". Sulle critiche legate ad un presunto condono previsto per Ischia Di Maio invece ha chiarito: "Non c'è nessun condono, vogliamo solo aiutare la ricostruzione delle case esistenti". Sul declassamento di Moody's ha commentato: "facciamo un grande sorriso". "Alla Lega non interessa nessun condono – ha spiegato Salvini -. Nel contratto si parla di saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia solo per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi e non è riuscito a pagare tutto. Manteniamo gli impegni, rispettiamo il contratto e aiutiamo gli Italiani onesti, noi saremo felici e contenti".