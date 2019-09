Lettera al 'Quotidiano del sud' Conte: il piano per il Sud integrerà il patto con l'Europa Vertice Conte con Lamorgese-Di Maio-Guerini sul tema dei migranti

Condividi

Il governo lavora a "un piano strutturale di rilancio del Mezzogiorno che sarà parte integrante del 'Patto con l'Europa' che ho proposto ieri a Bruxelles". Lo spiega Giuseppe Conte in una lettera pubblicata sul 'Quotidiano del sud' in risposta al "Manifesto per l'Italia" pubblicato ieri dallo stesso giornale e che il premier rilancia in un post su Facebook"L'azione riformatrice del Governo, a partire dai progetti di autonomia differenziata, mira a promuovere e a riconoscere, nel rispetto della Costituzione, le legittime pretese dei territori, senza perdere di vista però gli obiettivi della coesione e della solidarietà nazionale", scrive inoltre il premier al 'Quotidiano del Sud'. "La nostra prospettiva mira a contrastare il divario fra Nord e Sud, le logiche di contrapposizione fra aree di un Paese che corre a velocità diverse. Lavoriamo affinché i nostri figli non conoscano un'Italia di serie A e una di serie B. Lavoriamo, al contrario, per un Paese che, compatto, deve mettere in campo tutti gli strumenti per vincere le sue sfide nel mutevole contesto internazionale".Il premier Giuseppe Conte riunisce a Palazzo Chigi i ministri competenti in materia di immigrazione:il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. A quanto si apprende da fonti di governo, la riunione è stata convocata da Conte per far entrare nel vivo il lavoro del nuovo governo sul tema dei migranti.