Vertice a Palazzo Chigi Conte riceve il segretario generale NATO Stoltenberg: "Preoccupa iniziativa militare turca in Siria" "Non si metta a repentaglio la lotta contro l'Isis", ha ammonito Stoltenberg nella conferenza-stampa congiunta

al centro del colloquio oggi a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg."Non si metta a repentaglio la lotta contro l'Isis", ha ammonito Stoltenberg nella conferenza-stampa congiunta."La Turchia ha assunto una iniziativa unilaterale sulla quale non posso che esprimere preoccupazione. Preoccupazione che possano essere messe in atto iniziative che possano portare ulteriori sofferenze alla comunità locale", ha detto ConteIl Presidente del Consiglio ha anche elogiato il ruolo dell'Alleanza Atlantica. Quella con la "Nato e' una delle alleanze il piu' longeve della storia, il legame transatlantico resta un pilastro essenziale per la sicurezza europea e italiana in particolare", ha detto Conte.