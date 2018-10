Riunione a Palazzo Chigi Conte: una manovra diversa avrebbe portato alla recessione Incontro sugli investimenti con le principali aziende di Stato

Condividi

"Abbiamo convenuto" con i manager delle partecipate che "una diversa manovra avrebbe portato, in una prospettiva di crescita molto debole, a una fase di recessione: il nostro Paese non se lo merita, ha grandi potenzialità e lavoreremo in questa direzione".Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con i cronisti a palazzo Chigi, al termine dell'incontro sugli investimenti con le principali aziende di Stato. Conte ha anche escluso la possibilità di modificare la manovra in caso di spread fuori controllo, uno scenario che ha decisamente rifiutato. E poi: "Bisogna considerare, valutate le prospettiva di crescita, che le istituzioni che si sono pronunciate sulla crescita debole adesso devono riformulare le previsioni di crescita alla luce dei piani aggiuntivi di investimento".Si è svolta - ha informato Conte - "la riunione che abbiamo chiamato cabina di regia per gli investimenti, la prima riunione che inaugura una cabina di regia che sarà qui a Palazzo Chigi per avviare, monitorare e assecondare il piano di investimenti che abbiamo elaborato. Abbiamo illustrato alle principali aziende di Stato la nostra manovra, i dettagli, soprattutto per quel che riguarda i piani di investimenti. Per quanto riguarda i numeri, abbiamo esplicitato che stiamo parlando di 20,7 miliardi per il prossimo triennio, parlo di quelli che abbiamo stanziato con questa legge che andiamo adesso ad approvare e poi stiamo parlando anche di quelli che erano stati precedentemente stanziati. Abbiamo anche spiegato le nostre riforme strutturali, volevamo un'interlocuzione da parte di loro che sono operatori economici privilegiati, volevamo un primo riscontro, se stiamo muovendoci bene".Il governo ha illustrato le principali linee in materia di "semplificazione burocratica, di accelerazione dei processi di digitalizzazione, dei servizi della Pubblica Amministrazione e di semplificazione del regime fiscale"."Gli imprenditori che fanno impresa, non qualche burocrate in qualche ufficio, ci ha detto che superando la legge Fornero si creeranno decine di migliaia di posti di lavoro. Questa è la promozione che mi interessa: che coloro che fanno impresa garantiscono migliaia di assunzioni nei prossimi mesi". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, rispondendo ai giudizi sull'Italia di Fitch.