Morto d'otite,Grillo:guidare i genitori

21.28 "Non si può morire per un'otite. I genitori vanno guidati verso scelte consapevoli e basate sull'evidenza. Essere medico vuol dire seguire scienza e coscienza e tutti noi abbiamo giurato di salvare la vita ai nostri pazienti". Lo scrive su Facebook il ministro della Salute Giulia Grillo a proposito del bambino morto per un'otite curata con l'omeopatia ad Ancona, i cui genitori sono stati condannati.