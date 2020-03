Emiliano:treni da Nord,rischio contagio

Condividi

12.01 "Ci state portando tanti altri focolai di contagio".Così su Facebook il presidente della Regione Puglia, Emiliano, circa la notizia di un nuovo esodo da Milano verso il Sud con treni partiti la notte scorsa dal Nord. "Migliaia di persone hanno fatto rientro in Puglia aggravando la nostra già drammatica situazione. Vi ricordo che appena arrivate dovete richiudervi in casa", scrive Emiliano, ricordando l'obbligo di quarantena domiciliare per 14 giorni e di dichiarare la propria presenza sul sito della Regione.