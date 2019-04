Neve sulle Dolomiti, allerta valanghe

19.18 Nevicata di primavera sulle Dolomiti che ha beffato gli appassionati visto che le piste sono chiuse. Nel fine settimana sono caduti 80 cm ai Prati di Croda Rossa, 40 a Sesto e 35 a San Candido. Cime imbiancate anche in Veneto con 60 cm a Cortina d'Ampezzo. Riaperti i Passi del Sella e Valparola, mentre restano chiusi il Passo Gardena, lo Stelvio, Passo Rombo e Passo Penne. Il Soccorso alpino ha lanciato l'allarme valanghe su tutto l'arco alpino. Neve anche in Abruzzo, in provincia di Chieti e dell'Aquila.