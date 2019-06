Visco:fisco premi il lavoro e l'impresa

13.20 "Qualsiasi intervento fiscale va inserito in un quadro organico di revisione del sistema. Occorre riflettere sugli effetti redistributivi del sistema".Così il governatore di Bankitalia Visco risponde a una domanda sulla flat tax, al festival dell'Economia di Trento. Visco sottolinea:nel quadro di una riforma organica ci sono comunque "due elementi da considerare, come premiare il lavoro e come favorire l'impresa". Inoltre, con le nuove tecnologie si può "fronteggiare l'evasione con programmi mirati ed efficienti".