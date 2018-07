Di Maio: "Non c'è allarme razzismo"

9.00 "Non credo ci sia un allarme razzismo, si sta usando questo argomento perchè chi è di sinistra e non lo è più lo usa per accusare Matteo Salvini di essere di estrema destra". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, su La7. E sulla Tav afferma: "Se il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino vuole fare un referendum, noi non ci sottrarremo". E sull'Ilva: "Troppe sigle oggi al tavolo?", ebbene "ci sono i portatori di interesse" e il metodo del M5S è quello di "ascoltare tutti".