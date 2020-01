'Ndrangheta,estradato latitante Ricci

9.48 Estradato il latitante Antonio Ricci, ricercato nell'ambito dell'inchiesta Galassia della Dda di Reggio Calabria. Ricci era colpito da provvedimento cautelare,emesso dalla Procura reggina nel novembre 2018, insieme a quello per altre 17 persone,nell'ambito di una indagine sulle scommesse e il gioco che riguardava diverse associazioni per delinquere in rapporto con la 'ndrangheta Ricci è stato arrestato il 20 dicembre scorso a Malta in esecuzione di un mandato d'arresto europeo e internazionale