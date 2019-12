P.A, la quota più alta in Valle d'Aosta

13.10 "La quota più alta di dipendenti pubblici è presente in Valle d'Aosta e a Trento e Bolzano (7 dipendenti pubblici ogni 100 abitanti), la più bassa invece è in Lombardia (3,8), Veneto (4,3),Campania e Puglia (4,2)".Così il presidente dell'Istat Blangiardo sfata luoghi comuni sui dipendenti pubblici, presentando i dati del Censimento delle Istituzioni pubbliche 2017. Spicca inoltre la scarsa presenza femminile ai vertici delle istituzioni, 14,4%, nonostante le donne siano il 56,9% del personale in servizio.