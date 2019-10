Sanità,frode diverse Regioni: 8 arresti

14.16 Otto arresti (4 in carcere e 4 ai domiciliari) della GdF di Udine, a seguito di un'indagine sulla spesa socio-sanitaria ai danni dei bilanci di Friuli Venezia Giulia, Piemonte,Veneto, Emilia Romagna,Toscana, Sicilia. Disposto un sequestro di beni per 10 mln di euro. Tra gli arrestati,l'imprenditore Massimo Blasoni,fondatore della Sereni Orizzonti, società con sedi in tutta Italia e leader nella costruzione e gestione di Residenze sanitario assistenziali. Avrebbe percepito 10 mln di contributi pubblici illeciti con falsi rendiconti.