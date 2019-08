Toti presenta "Cambiamo":voto,ci saremo

Condividi

21.28 Il governatore della Liguria Toti presenta il simbolo della sua nuova forza politica: un cerchio metà azzurro, metà arancione, con dentro un tricolore e la scritta "Cambiamo con Toti". "Ecco il simbolo di Cambiamo, realizzato con i vostri suggerimenti e che potrete scegliere alle prossime elezioni per cambiare insieme a noi", dice Toti. "Prima si vota, meglio è. Cambiamo ci sarà, contro gli accordi al ribasso per salvare qualche poltrona. Più cantieri, più soldi in busta paga, meno burocrazia e meno leggi e regolamenti".