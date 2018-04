M5S: fallimento? No,risultato storico

9.30 "E' un risultato storico a livello regionale. Forse il M5S non aveva mai fatto così bene in un'elezione regionale. Siamo passati da due consiglieri a sei, sei persone che si batteranno per difendere le idee del Movimento e soprattutto per rendere onore ai cittadini che ci hanno votato. Io parlerei di risultato storico, non di fallimento". Lo ha detto Andrea Greco, candidato governatore del M5S alle regionali del Molise, commentando su Rai3 i risultati del voto in Molise.