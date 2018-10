Incendio a Milano, indagini del pm

11.57 La Procura di Milano ha aperto un fascicolo di indagine per individuare le cause dell'incendio di vaste dimensioni che è scoppiato ieri sera, nella zona nord del capoluogo lombardo, in zona Bovisasca. Il maxi rogo, l'ennesimo negli ultimi mesi in Lombardia,ha riguardato un capannone dell'azienda Ipb che si occupa di stoccaggio e smaltimento rifiuti. Si indaga per capire se il rogo sia doloso. Gli inquirenti attendono, comunque, gli atti degli accertamenti compiuti dagli investigatori.