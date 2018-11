New York,comincia processo a "El Chapo"

Condividi

14.07 A New York il processo a Joaquin Guzman "El Chapo", capo del cartello messicano di Sinaloa, considerato il più grande narcotrafficante al mondo. Guzman, recluso in un carcere di massima sicurezza, a Manhattan, è accusato di aver gestito per 25 anni il traffico di oltre 155 tonnellate di cocaina negli Usa, accumulando una fortuna perfino superiore a quella del noto narcotrafficante colombiano, Pablo Escobar. A sua carico 17 capi d'accusa, compreso il ricilaggio di denaro.