Addio al giornalista Giampaolo Pansa

Condividi

22.05 E' morto il giornalista Giampaolo Pansa a 84 anni. Nato a Casale Monferrato, in Piemonte, dopo la maturità classica si laureò con 110 e lode in Scienze Politiche all'Università di Torino con la tesi 'Guerra partigiana tra Genova e il Po', che gli procurò il Premio Einaudi. Nel 1961 entrò nel quotidiano torinese La Stampa. Era anche saggista e opinionista. Dall'ex moglie Lidia, nel 1962 ebbe un figlio, Alessandro, ex amministratore delegato di Finmeccanica, morto nel 2017 a 55 anni. Lascia la compagna Adele Grisendi, scrittrice.