Il Papa ha 83 anni,auguri di Mattarella

Condividi

9.40 "L'incessante attività pastorale di Vostra Santità - coronamento di cinquant' anni di generoso servizio sacerdotalecontinua a sollecitare i popoli e le nazioni a superare le divisioni, a preservare la pace,a impegnarsi nel dialogo e nell'approfondimento delle ragioni dell'altro, a tutelare il pianeta gestendone saggiamente le risorse". Lo afferma il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio per il compleanno di Papa Francesco. Auguri da tutto il mondo per il Pontefice, che compie 83 anni.