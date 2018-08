Meteo:danni e allagamenti al Centro-Sud

22.19 Numerosi i danni in tutto il Casertano dopo un nubifragio. A Santa Maria Capua Vetere si è aperta una voragine dove un'auto è finita parzialmente dentro. Strade allagate e tombini saltati a Caserta e Capua, molti gli alberi caduti per il vento forte. Danni anche sul litorale Casertano,tra cui Baia Domizia. In Sicilia è franato una parte di costone roccioso sulla Palermo-Sciacca per le abbondanti piogge dei giorni scorsi. Fulmini hanno danneggiato i sistemi elettrici dei passaggi a livello lungo la linea Cagliari-Oristano.