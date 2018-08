Migranti,Fedriga:subito via da Trieste

22.28 Il presidente del Friuli Venezia Giulia assicura il suo impegno sui migranti. "Dalla prossima settimana la Regione metterà a disposizione il Corpo Forestale del FvG per attività di supporto ai controlli lungo la fascia confinaria tra FVG e Slovenia". Non solo. Fedriga sottolineando "il tempestivo" intervento del Viminale, aggiunge che "le autorità preposte provvederanno ad allontanare da Trieste tutti i migranti irregolari" protagonisti di "bivacchi non autorizzati sulle rive cittadine".E annuncia l'allontamento di 80 persone.