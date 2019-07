Tav,Lega:regalo a Macron?Solo da M5S,Pd

19.13 "L'unico regalo a Macron lo hanno fatto 5 Stelle e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino. Chi dice No al Tav invece dice no al futuro, al progresso e al lavoro, è fuori dal mondo". La Lega replica così, in una nota, al post su Facebook del vicepremier Di Maio contro la Tav.