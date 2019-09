Legge elettorale, quesito in Cassazione

13.25 Una delegazione, guidata dal vicepresidente del Senato Calderoli (Lega), ha depositato in Cassazione il quesito per proporre un referendum sulla legge elettorale. La richiesta prevede di abrogare la parte proporzionale del Rosatellum. A sostegno i consigli regionali di Veneto, Sardegna, Lombardia, Friuli, Piemonte, Abruzzo, Liguria e Basilicata. "Assolutamente no,non temo rifiuti dalla Corte Costituzionale",ha detto Calderoli arrivando in Cassazione. Col Popolarellum chi ha 1 voto in più governa