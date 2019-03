Zingaretti:sceneggiata contro i deboli

11.58 "In assenza totale di politica estera e sull'immigrazione, stiamo assistendo all'ennesima tragica sceneggiata contro gli esseri umani da parte di chi si sente forte contro i deboli e non fa assolutamente nulla per gestire e governare #MareJonio". Lo scrive su twitter il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti.