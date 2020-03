Piemonte: scuole chiuse fino all'8

22.40 Lezioni sospese fino all'8 marzo in Piemonte. Il presidente della Regione, Cirio, ha spiegato che, a fronte della decisione di riapertura delle scuole decisa dal Governo, la Regione Piemonte ha ritenuto necessario un percorso più cauto e graduale. "Si è valutata -ha continuato- la situazione non ancora stabilizzata in Piemonte e l'eviluzione non prevedibile nelle regioni confinanti".