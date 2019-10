Trump:al Baghdadi morto come un codardo

14.40 Il presidente Usa Trump conferma che Abu Bakr al Baghdadi è stato ucciso in un raid Usa in Siria, "grazie all'aiuto di Russia,Siria,Turchia,Iraq e curdi". "Il terrorista numero uno al mondo è morto", ha detto alla Casa Bianca. Il leader dell'Isis "è deceduto dopo essere fuggito in un vicolo cieco,piangendo e urlando",ha spiegato Trump. "E' morto da codardo. Si è fatto saltare in aria con tre dei suoi figli". I test confermano che era lui, aggiunge."Abbiamo distrutto il Califfato, continueremo la lotta ai terroristi".