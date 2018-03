Pg:condannare Carminati 26 anni e mezzo

13.45 La Procura generale ha chiesto una condanna a 26 anni e mezzo per Massimo Carminati e a 25 anni e 9 mesi per Salvatore Buzzi, nel processo di secondo grado al Mondo di mezzo. Il primo grado Carminati era stato condannato a 20 anni, e Buzzi, l'ex ras delle cooperative, a 19 anni di carcere per associazione a delinquere. Entrambi sono in carcere dal dicembre 2014.