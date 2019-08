Savona,cassonetto su tenda:grave 12enne

20.23 Un 12enne francese, in vacanza in Liguria con la famiglia, è ricoverato in gravi condizioni al Gaslini di Genova dopo essere stato colpito da un cassonetto, gettato venerdì notte da 20 metri sulla spiaggia in cui dormiva. Il ragazzo si trovava con la famiglia in campeggio a Bergeggi, nel Savonese. Ha un grave trauma cervico facciale e la prognosi resta riservata. Si valuta il possibile danno neurologico conseguente al trauma. Proseguono le idagini per risalire agli autori del lancio del cassonetto.