LeU:Lazio e Lombardia, domani decisione

14.58 Fratoianni,leader di Sinistra Italiana, sulle candidature per le regionali di Lazio e Lombardia, ha detto che su Zingaretti "la discussione è aperta", mentre sul dem Gori il giudizio politico non lascia spazi ad accordi. "Siamo un progetto politico plurale è normale che ci siano posizioni diversespiega il leader di Leu, Grasso - Abbiamo concordato di ascoltare le indicazioni del territorio.Domani ci saranno assemblee sia in Lombardia che nel Lazio. Poi prenderemo una decisione".