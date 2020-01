Scienza, Cina premia Roberto Battiston

8.00 Roberto Battiston, ex presidente dell'Agenzia spaziale italiana,ha ricevuto a Pechino l'International Science and Technology Cooperation Award per il 2019, prestigioso riconoscimento che la Repubblica popolare cinese assegna a coloro che si sono distinti nella collaborazione scientifica. Alla cerimonia erano presenti il presidente Xi Jinping, il premier Li Keqiang e il vicepremier Li He.La Cina, ha commentato Battiston,"è un partner straordinario e i cinesi hanno genuina voglia di collaborare nella ricerca".