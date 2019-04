Malaria, in Malawi arriva primo vaccino

14.35 Primo vaccino contro la malaria in Malawi. La malattia,una delle più mortali al mondo, uccide un bambino ogni due minuti. Lo annuncia l'Organizzazione mondiale della Sanità. Il Malawi è il primo dei tre Paesi africani in cui il vaccino (RTS,S) sarà messo a disposizione dei bambini sotto i deu anni. Poi,Ghana e Kenya lo introdurranno nelle prossime settimane. L'Africa è il continente più colpito dalla malaria:ogni anno muoiono 250 mila bambini per questa malattia.