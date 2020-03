La preghiera del Papa contro pandemia

Condividi

18.48 "Signore non lasciarci in balia della tempesta". Così Papa Francesco nella preghiera straordinaria anti pandemia sul sagrato della basilica vaticana, davanti a una piazza San Pietro vuota. "La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, le nostre abitudini e priorità". "Siamo chiamati a remare insieme",dice."Signore,benedici il mondo,dona salute ai corpi e conforto ai cuori", invoca. "Vi affido a Maria, stella del mare in tempesta".