WhatsApp, in Europa vietato a under 16

10.12 Whatsapp ha aumentato l'età minima per utilizzare il suo servizio da 13 a 16 anni in Europa. Per gli altri utenti nel mondo resta a 13 anni. La decisione rientra in un aggiornamento dei suoi termini di Servizio comunicato con un post sul suo blog e fa parte dei provvedimenti presi in vista del nuovo Regolamento europeo sulla privacy (Gdpr) che sarà pienamente effettivo dal 25/5. Progressivamente si chiederà agli utenti europei di confermare di essere almeno 16enni quando dovranno approvare i nuovi termini di servizio.