Salvini:controlli su chi investe da noi

Condividi

11.35 Voglio controllare chi viene a investire in Italia, su cosa viene a investire e che non siano settori strategici". Lo ha detto a Lauria (Potenza) il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un'iniziativa elettorale per le Regionali che in Basilicata si svolgeranno il 24 marzo. "Voglio controllare settori strategici per la sicurezza nazionale" perchè "le chiavi di casa le devono possedere gli italiani", ha precisato Salvini.