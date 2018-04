Berlusconi: Mattarella sa quello che fa

19.36 "Il presidente Mattarella sa quello che fa". Così, riferendosi alla situazione politica attuale, il leader di FI Berlusconi,a Pordenone in vista delle elezioni in Friuli Venezia Giulia. Dice no ai veti: "Smettiamola di guardarci di sbieco l'uno con l'altro. In un Paese democratico serve "rispetto di tutti verso tutti". "Pensiamo alla pace e alla prosperità del Paese".Poi afferma:"Domani è il giorno della Liberazione che ho più volte preferito chiamare il giorno della libertà", dal 25 aprile "cominciammo a guardare al futuro".