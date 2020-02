Virus, da Parlamento Ue misure interne

11.20 Il Parlamento europeo vara misure precauzionali per i funzionari che negli ultimi 14 giorni hanno viaggiato nelle zone colpite dal Coronavirus, tra cui anche il Nord Italia. Queste persone dovranno a restare a casa 14 giorni. Chi è stato in Cina, Singapore, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto deve stare in isolamento. Le persone interessate possono richiedere il telelavoro e devono controllare la propria salute misurando la temperatura due volte al giorno per 14 giorni. Solo dopo sarà possibile tornare in Parlamento