Israele:Ue su etichette"allontana pace"

22.41 La sentenza della Corte di Giustizia Ue sull'indicazione del territorio di origine per gli alimenti prodotti nei Territori Occupati fa infuriare Israele. "E' inaccettabile sia moralmente che in principio"dice il ministro degli Esteri La decisione "politica e dscriminatoria a danno di Israele", dice il ministro Katz, "è uno strumento in una campagna politica contro Israele","riduce le probabilità di raggiungere un accordo di pace,contraddice le posizioni Ue sul conflitto" e "rafforza le posizioni di gruppi radicali anti-israeliani".