Ryanair:non vogliamo comprare Air Italy

15.13 Ryanair "non ha alcuna intenzione di comprare Air Italy. Sarebbe inutile". Così David O'Brien, capo commerciale dell'azienda, esclude l'indiscrezione circolata nelle scorse ore. Nessun interessamento nemmeno ad asset parziali di Air Italy,afferma precisando che comunque non c'è stato alcun approccio per investire nella compagnia. E non interessano neanche gli slot di Linate, ritenuti troppo costosi. Tuttavia O'Brien afferma che c'è la possibilità di assumere personale Air Italy se aumenterà la presenza in Sardegna.