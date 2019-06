Zingaretti: serve progetto per sviluppo

19.25 "Ora bisogna combattere e soprattutto lavorare per ricostruire un progetto di sviluppo del Paese,rimanendo vicini all'Italia che soffre e a quella che vuole crescere perché consapevole del fatto che rimaniamo una grande potenza industriale e,come tale,bisognosa di politiche per la crescita". Così il leader del Pd Zingaretti a Reggio Calabria E sulle assenze tra i deputati del Pd in occasione del voto sul Decreto Crescita (passato con 270 sì e 33 no): "Qualcuno dovrà spiegare che cosa è accaduto ieri".