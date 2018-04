Meteo: prevale il bel tempo ovunque

15.27 Pasqua con tempo bello in gran parte d'Italia: instabilità residua nelle zone interne del centro e al sud, con fenomeni in esaurimento entro fine giornata. Possibilità di rovesci di neve sull'Appennino dall'Abruzzo alla Campania oltre i 1.400 metri. Domani, Pasquetta, al Nord al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a parte annuvolamenti più consistenti che tenderanno a interessare Liguria, basso Piemonte e i rilievi alpini lombardi e del Triveneto.