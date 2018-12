Fisco, Cgia: evasione 2016 a 113,3 mld

Condividi

10.44 Nel 2016 si stima che l'evasione fiscale sia stata del 16%.In termini assoluti sono stati sottratti al fisco 113,3 miliardi di euro. E' quanto sostiene l'ufficio studi della Cgia. Le realtà dove l'incidenza dell'evasione è più elevata sono quelle del Sud.In Calabria la stima per l'evasione è al 24,2%, in Campania al 23,2%, in Sicilia al 22,2% e in Puglia al 22%. Nelle regioni del Centro-Nord, invece, la situazione è meno preoccupante. In Veneto il tasso d'evasione è al 13,8%, in Lombardia scende al 12,5%.