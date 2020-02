Virus, Speranza: "Pronti all'emergenza"

18.42 "L'Italia è pronta, avevamo preparato un piano perché era evidente che quanto accaduto poteva accadere. Ora si tratta di attuarlo". Lo ha detto il ministro della Salute Speranza in merito ai contagi in Lombardia. "Credo che ci siano le condizioni, con il nostro servizio sanitario, per affrontare l'emergenza". L'ordinanza della Regione Lombardia sospende le manifestazioni pubbliche e sportive, delle attività commeciali e delle imprese. Obiettivo, ha spiegato, è quello di circoscrivere l'area.