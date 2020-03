Virus,Spallanzani: 22 positivi, 3 gravi

12.39 Sono 22 le persone ricoverate all'ospedale Spallanzani positive al coronavirus. Le condizioni di tre di loro "destano preoccupazione: hanno polmonite bilaterale e necessitano di supporto respiratorio",cita il bollettino medico "Non c'è un focolaio nel Lazio. Tutti i casi positivi hanno al momento un link epidemiologico con le aree del Nord Italia o con un caso confermato".In dimissione oggi 22 persone, tra le 56 ricoverate in tutto."Serena tranquillità, ci stiamo organizzando coi posti letto. Aumenteremo posti in terapia intensiva"