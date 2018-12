Salvini: con imprese percorso comune

13.46 "Due ore positive con imprenditori e associazioni di categoria,incontro concreto, proficuo", ha detto il ministro Salvini dopo l'incontro con le associazioni imprenditoriali al Viminale."Inizia un percorso comune che parte dal lavoro, stop burocrazia,sviluppo infrastrutture per rilancio dell'economia e del paese", ha aggiunto. "Per la prima volta il Governo ha convocato i rappresentanti del mondo dell' economia e riusciamo a dialogare in termini di confronto. Ora aspettiamo i fatti", dice Boccia di Confindustria.