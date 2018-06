Save the Cildren:Ue si preoccupi minori

Condividi

17.00 Mentre è in corso il prevertice in vista del Consiglio Ue su asilo e migrazione del 28 e 29,Save the Children esprime la propria profonda preoccupazione per la gestione della crisi migratoria. "Nelle ultime settimane,bimbi e ragazzi che pensavano di essere arrivati alla fine di estenuanti viaggi in cui hanno subito ogni tipo di violenze e vessazioni e che meritano solo accoglienza e protezione,vengono trattati come fiches da giocare in una partita sul tavolo della politica europea",ha commentato