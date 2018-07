Cure migranti,2 donne e bimbo a Palermo

Condividi

12.55 Degli otto migranti bisognosi di cure che sono stati portati sull'isola di Lampedusa, due donne incinte e un bambino sono stati trasportati in elicottero nell'ospedale di Palermo.Erano sul barcone insieme ai 450 migranti che ora si trovano sulle navi di GdF e Frontex. Secondo quanto si apprende, i 3 sono in discrete condizioni di salute.Nell'isola delle Pelagie ci sono altri tre migranti in attesa di essere trasferiti negli ospedali della Sicilia: un giovane fortemente disidratato, un uomo con una otite ed un altro paziente.